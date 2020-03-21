Сергей Маковецкий: Вахтанговский вернул за билеты 50 миллионов рублей

Московский Театр имени Вахтангова потерял на возврате билетов 50 миллионов рублей, рассказал ведущий актер театра Сергей Маковецкий на онлайн-пресс-конференции в пятницу.

"К сожалению, Театр Вахтангова, в котором я служу служу 40 лет, с 17 марта по 10 апреля не играет ни одного спектакля. С одной стороны, вроде бы, у тебя огромный каникулы, а с другой стороны ты понимаешь, что это невероятная беда для театра. Потому что только на возврате билетов театр потерял уже 50 миллионов рублей. У нас отменены все гастроли - Южная Корея, Китай, Нижний Новгород, Самара", - рассказал Маковецкий на пресс-конференции, посвященной сериалу "Зулейха открывает глаза", где он сыграл одну из ролей.

Маковецкий добавил, что он, "на месте правительства помог бы и театрам".

Министерство культуры РФ во вторник приняло решение закрыть для посетителей подведомственные учреждения на фоне распространения коронавируса. Работу для посетителей поручено приостановить руководителям музеев, театров, филармоний, цирков и кинотеатров, а также "иных организаций исполнительских искусств".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 209 тысяч человек в 168 странах, более 8,7 тысячи скончались. По последним данным, в России заразились 253 человека, выздоровели 12.