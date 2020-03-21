Шнуров в стихах высмеял одобрение Конституционным судом поправок в Конституцию

Сергей ШнуровФото: Наиль Фаттахов / ТАССПродолжение: Шнуров дал загадочный ответ на вопрос о принадлежности Крыма

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об одобрении Конституционным судом поправок в Конституцию России. Артист опубликовал произведение в Instagram.

Музыкант сравнил прохождение закона через органы законодательной власти с путешествием Валентины Терешковой в космос.

Ну вот, а всех так волновали.

А вдруг не примут, засмеют?

Вошел, как в космос тетя Валя,

Поправок брошенный салют.

Шнуров также сравнил происходящее с реалиями СССР, назвав следующего главу страны «ОбнуЛениным», который присягнет «на меню».

Легко, как финский ножик в масло,

Поправочку воткнут (внесут).

У вас там лампочка погасла?

Встать! Происходит важный суд!

Народ упал аж на колени,

Но никого я не виню.

В зал входит новый ОбнуЛенин

И присягает на меню.

Конституционный суд России 16 марта признал закон о поправках к Конституции и порядок их принятия соответствующими ей. В заключении КС, которое заняло 52 страницы, сказано, что суд одобряет поправки и порядок их вступления в силу через общероссийское голосование. Закон о поправках в Конституцию ранее также был одобрен Госдумой и Советом Федерации. В документе более 400 пунктов. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля.

13 марта Шнуров написал матерное стихотворение про оппозиционера Алексея Навального, заявив, что тот снимает разоблачающие антикоррупционные фильмы про тех, кто не дал ему денег.