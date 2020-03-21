СМИ: в США вынашивают планы альянса с саудитами против России

Группа чиновников из руководства Минэнерго США уговаривает президента страны Дональда Трампа вступить в альянс с Саудовской Аравией, чтобы захватить контроль над мировыми ценами на нефть.

Как сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на компетентные источники, такой союз с Вашингтоном может побудить Эр-Рияд к выходу из ОПЕК.

Американские сторонники такого союза считают, что данный сценарий позволит стабилизировать цены на нефть, а потом и отрегулировать их в тех пределах, которые отвечают интересам США.

Также это помешает укреплению союза России и Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке. Рассматриваются несколько вариантов нефтяного союза американцев с саудитами. Одна из схем предполагает использование национальных запасов нефти. План обсуждается в министерстве, но пока не одобрен ни его руководством, ни Белым домом.

Американская сторона пока не доводила концепцию такого альянса до сведения Эр-Рияда. Газета обратилась за комментариями в министерство, в Белый дом и в Совет национальной безопасности США, но не получила пока ответа.

Ранее ИА Newstes сообщало о том, что в США готовы заключить договор с Москвой и Эр-Риядом о сокращении добычи нефти, чтобы преодолеть «сланцевый» кризис. При этом в Госдепартаменте уже обвинили Россию во «враждебных действиях» на мировом энергетическом рынке.