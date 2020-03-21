СМИ: в Вашингтоне задумались о создании нефтяного союза с Эр-Риядом и выходе из ОПЕК

Министерство энергетики США убеждает Белый дом сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК, пишет в пятницу американская газета The Wall Street Journal.

По данным издания, американские чиновники выступают за стабилизацию стоимости нефти и предотвращение ее обвала, произошедшего после переговоров ОПЕК+ в Вене в начале марта. Реализация этой идеи поможет упрочить отношения между Вашингтоном и Эр-Риядом и помешать дальнейшему укреплению саудовцев с Москвой.

Рассматривается несколько вариантов реализации такой стратегии, один из них — расширение полномочий федерального правительства в вопросе использования национальных запасов углеводородного сырья. По данным газеты, подготовка почвы для нефтяного альянса с Саудовской Аравией потребует нескольких месяцев.

Упомянутый план также обсуждается в Минэнерго США, но пока не одобрен руководством ведомства и Белым домом. Американская сторона пока не доводила концепцию такого альянса до сведения Саудовской Аравии.

Ранее в пятницу Reuters сообщило, что Вашингтон планирует отправить в Эр-Рияд своего представителя в рамках усилий по стабилизации ситуации на рынке нефти. В Вашингтоне считают, что перенасыщение Саудовской Аравией рынков нефти усугубляет ситуацию, которая сложилась в мировой экономике в результате вспышки коронавируса.

Цены на нефть обрушились после того, как 6 марта Россия и Саудовская Аравия на переговорах ОПЕК+ в Вене не смогли договориться о продлении соглашения после первого квартала 2020 года. На следующий торговый день, 9 марта, котировки Brent упали на 30% — до 31 доллара за баррель.