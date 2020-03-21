СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом

Несколько дней назад 40-летняя Ольга Куриленко призналась, что заразилась коронавирусом. А сегодня британские СМИ выяснили, что актриса ко всему прочему еще до того, как подтвердился диагноз, рассталась со своим бойфрендом — 31-летним актером Беном Курой. Они встречалась более трех лет.





По информации Daily Mail, причиной разрыва звездной пары стали несовпадающие рабочие графики знаменитостей, которые мешали отношениям.

Они хотели продолжить отношения, однако это оказалось слишком сложно: работа тянула их в разные стороны,

— сообщил инсайдер издания.





Он также добавил, что Ольга, как и всегда, "быстро придет в норму" после расставания. Актриса познакомилась с Беном Курой на съемках "Отпетого мачо" (Gun Shy) три года назад.