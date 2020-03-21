Сократилась наполовину. Brent потеряла 40% в цене с начала обвала

Нефть марки Brent накануне завершила торги на отметке 27,38 доллара за баррель и таким образом потеряла за неделю 19%, а всего с начала обвала 40%, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Торги прошлой недели 13 марта Brent завершила на отметке 33,85 доллара за баррель, а последние торги перед текущим обвалом – 6 марта, показав результат в 45,27 доллара.

Падение цен на нефть на мировых рынках началось в начале марта, после того, как страны соглашения ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи "черного золота", ни о ее продлении. В частности, Россия предлагала сохранить существующие условия, а Саудовская Аравия – дополнительно сократить добычу нефти.

Ранее радио Sputnik сообщило, что нефть показывает рост, уходя от показателей 2002 года.