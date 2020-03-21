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Новости » Шоу-бизнес » Солист группы «Нервы» о романе с певицей Луной: «Она использовала меня, чтобы насолить Бардашу»

Солист группы «Нервы» о романе с певицей Луной: «Она использовала меня, чтобы насолить Бардашу»

Солист группы «Нервы» о романе с певицей Луной: «Она использовала меня, чтобы насолить Бардашу»
Евгений Мильковский много лет дружил и сотрудничал с Юрием Бардашем. Однако теплые отношения сменились враждой после того, как продюсер узнал о тайной связи жены с артистом. Впрочем, исполнитель уверяет, что все это выдумки самой Луны.

В прошлом году экс-продюсер «Нервов» Юрий Бардаш заявил, что его громкий развод связан с неверностью супруги. Якобы Кристина Герасимова, выступающая под псевдонимом Луна, крутила роман с солистом группы — Евгением Мильковским.

Брак Юрия не укрепило даже появление на свет сына Георгия. «Я обеспечивал ее, верил, что она одна, а потом узнал обо всем. Он работал на меня, но так и не пришел ко мне поговорить и рассказать, что теперь он с Кристиной», — негодовал продюсер.

Мильковкий уверяет, что между ним и Луной не было интимной связи. Он считает, что певица сама стала жертвой предательства. «У Юры рождается ребенок, и он решает, что нужно бросить Кристину и начать встречаться с ее лучшей подругой Дашей. Его все осуждают, а я единственный кто ему сказал: «Братан, лишь бы ты был счастлив». Эта подруга на него влияет специфически. Она приходит на репетиции и говорит, как играть и петь, предлагала своих сотрудников», — вспоминал Евгений в YouTube-шоу «А поговорить?».


Узнав об увлечении продюсера, Луна продумала целый план мести. Позвала артиста и его девушку в клуб, где, как оказалось, проводил время Бардаш, а после решила воспользоваться моментом. «Глаза мои открываются оттого, что подлетает Кристина и начинает меня мрачно засасывать, — описывал Евгений. — Я офигел. Она не являлась для меня объектом сексуального наблюдения. Кристина всегда была женой человека, которого я безумно уважаю. Я ей сказал: «Стоп, ты в своем уме? Я понимаю, что ты расстроена и делаешь сумасбродные вещи. Я никому об этом не скажу». Я ее беру за руку, вижу Юру с Дашей, и тут у меня мысль проскальзывает: «Вот оно что».

Убедиться в своих догадках артисту пришлось уже на следующий день. Разгневанный Бардаш созвал всех, кто работал над группой «Нервы», и объявил об измене супруги с другом. «И тут я понимаю: Кристина это сделала специально, чтобы насолить Юре. Использовала меня. Ведь первое, что она сделала, когда пришла домой она сказала: «Юра, а ты знаешь, мы с Женей сосались», — делился Мильковский.

Впрочем, певцу не дали возможности объясниться. Бардаш прекратил с ним сотрудничество. «Я всегда его считал самым лучшим другом, братом и даже отцом. Любил и уважал. Был настолько ему верен, что самому страшно», — негодовал 28-летний артист.

Вернуть дружбу им так и не удалось. Ведь помимо личного конфликта между ними разрослись творческие разногласия. Продюсер стал ставить себя выше артиста, в котором видел только источник дохода. «Если он такой ровный тип, и его движ самый ангельский, то где его хоть один проект? Он сохранил хоть одного человека? С ним нет никого: ни группы «Нервы», ни оригинального состава Quest Pistols. Он потерял все и поссорился с каждым артистом, с которым работал», — говорил звезда.

Фото: Instagram


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Добавлено: 21 мар 2020 в 07:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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