США посчитали действия России в сфере энергетики враждебными

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Госдеп США расценивает действия России в сфере энергетики как враждебные. Об этом заявил представитель американского ведомства, передает ТАСС.

По словам представителя, и Госдеп, и Конгресс выявили случаи, в которых Россия использовала энергетику «как враждебный игрок для враждебных целей». «Мы призываем всех игроков обратить внимание на этот конкретный момент глобальной неопределенности и экономических трудностей и предпринять ответственные действия, чтобы мы могли все вместе преодолеть их», — заявил он.

Возможность введения санкций против России представитель комментировать отказался. Он также не уточнил, были ли между американской и российской стороной какие-либо переговоры по поводу ситуации на нефтяном рынке.

19 марта президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок. Американская нефтяная индустрия, которая во многом представляет собой низкомаржинальный сланцевый сегмент, серьезно страдает от обвала цен на нефть.

Обвал цен на нефть начался в марте. Отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.