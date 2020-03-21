Стало известно о дополнительной поддержке экономики России из-за вируса

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Российское правительство и Центробанк при необходимости будут принимать новые меры по поддержке экономики из-за ситуации с распространением в стране коронавируса. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

«И правительство, и Банк России продолжают в ежедневном режиме анализировать ситуацию, и в случае необходимости мы будем каждый со своей стороны принимать дополнительные меры», — сказал он. Глава правительства указал, что экономика сейчас испытывает давление не только от коронавируса, но также и от волатильности глобального и сырьевого рынков.

Также Мишустин объявил, что переход на удаленную работу из-за вируса будут контролировать. «Если у кого-то возникнет соблазн воспользоваться шумихой вокруг коронавируса и решить свои текущие проблемы за счет сокращения персонала, такие предприятия будут проверять трудовая инспекция, ФНС и прокуратура», — предупредил он.

Для стабилизации обстановки в стране создан антикризисный фонд объемом 300 миллиардов рублей. По плану, для тех, кто лишится работы, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы. Кроме того, правительство намерено упростить доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок.

По последним данным, в России зафиксировано более 250 случаев заражения, большинство — в Москве. В столице приняли ряд мер для противодействия распространению инфекции. Школьников досрочно отправили на каникулы, часть работников перевели на удаленку, а пожилым гражданам рекомендовали не выходить из дома без надобности.