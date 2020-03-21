Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

Видеохостинг TikTok набирает популярность среди подростков, а теперь и у их родителей, потому что последние пали под натиском первых, присоединившись к повальному увлечению. Пожалуй, уже можно говорить о новом жанре танцевальных семейных видео. Так, Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм, Риз Уизерспун, Лора Дерн и другие знаменитые мамы оттачивают мастерство синхронных движений.

50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Родригес нередко проводят свободное время со своими детьми от предыдущих браков: у певицы есть сын Макс и дочь Эмми от брака с Марком Энтони, а у спортсмена две дочери, Наташа и Элла, от Синтии Скертис. Недавно Алекс и Дженнифер вместе со всеми своими детьми записали танцевальный ролик на песню Something New.





Алекс Родригес





Дженнифер Лопес





...и ее сын Макс

53-летняя Лора Дерн в курсе увлечений своей дочери-подростка, 15-летней Джайи, которая однажды призналась в соцсети, что TikTok поглотил ее маму. Впрочем, как и 38-летнюю Джессику Альбу, которая сняла с двумя дочерьми несколько видео. А вот певица Сиара — новичок в TikTok: сегодня она поделилась в сети своим первым, как она призналась, TikTok-видео.





Сиара с семьей





Джессика Альба с дочерью

17-летний Ромео Бекхэм и вовсе решил стать звездой TikTok с помощью своей знаменитой мамы — попросил ее станцевать вместе с ним на кухне под хит Spice Girls.

На днях он пришел домой и сказал: "Знаешь, мама, я только что присоединился к TikTok. Потанцуй со мной". Я согласилась и спросила, под какую музыку будем танцевать. "Под Spice Girls", — ответил он, — рассказала дизайнер и бывшая участница группы Spice Girls в интервью Эллен Дедженерес.





Ромео и Виктория Бекхэм

Джессика Альба с дочерью

Видео из инстаграма

Сиара с семьей