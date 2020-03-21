Тина Канделаки: «Это не муж меня мотивирует, а я его»

Телеведущая уже шесть лет живет в браке с Василием Бровко, который младше нее на 12 лет. По словам Тины, им с мужем удалось выстроить семейные отношения так, что разница в возрасте ничуть не ощущается.

По словам гендиректора «МАТЧ-ТВ», она чувствует себя на 35, а не на 44. «В силу того, что у меня молодой муж, я общаюсь с такими людьми. У него такой круг, что кому-то и 35 еще нет. Нет, это не он меня мотивирует, а я его мотивирую, потому что я всех раздражаю. Сяду за стол и такая: «Это едим, это не едим, это никогда не едим», — призналась Канделаки.

Телезвезда тщательно следит за фигурой, так как никогда не была худой от природы. Тина следит, сколько съедает за день по калориям. «Утром ем яичницу с тунцом. Протеин на протеине. Потом три часа есть не хочешь. Днем у меня салат и творожная запеканка с черникой. Вечером салат и рыба иногда. А еще есть золотое правило насчет алкоголя: жрешь — не пьешь, пьешь — не жрешь», — рассказывает о своем рационе звезда.

Тина регулярно занимается в зале и даже написала книгу, в которой подробно описывает свой образ жизни, систему питания и прочее. В подростковом возрасте Канделаки настрадалась от лишнего веса.

«На меня не смотрели парни, я не могла носить короткие юбки, красиво одеваться. Мне это вообще не нравилось. Я достаточно быстро поняла, что надо худеть», — вспоминает звезда.

У Тины двое детей: 20-летняя Мелания и 18-летний Леонтий, рожденные в браке с бизнесменом Андреем Кондрахиным. По словам Канделаки, они совсем не публичные люди и живут своей жизнью. «Детям можно все только разрешать. Я даю карманные деньги. Я их поддерживаю, помогаю. Я как мама Илана Маска», — отмечает Тина.

Сын интересуется музыкой, а дочь — искусством. Ребятам не хочется, чтобы их ассоциировали только с известной матерью. Мелания и Леонтий всего хотят добиваться сами.

С Василием у Тины пока нет детей, но звезда мечтает о прибавлении в семье. «Я хочу третьего ребенка. Если Бог даст», — признается Канделаки, отмечая, что сейчас у женщин гораздо больше возможностей родить после 40, чем это было раньше.





Фото: Сергей Джевахашвили, Ведомости/PhotoXPress.ru