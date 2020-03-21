Три знака зодиака, которым не страшен коронавирус, назвал Павел Глоба

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиакального круга, которые наименее подвержены эпидемиям и инфекционным заболеваниям, в том числе коронавирусу, не сходящему с первых полос передовиц.

Так, издание 5-tv передает медицинский астрологический прогноз Павла Глобы, согласно которому у Раков, Стрельцов и Козерогов самые низкие шансы подцепить инфекционное заболевание.

обладают, как правило, железобетонным иммунитетом. Кроме того, у них по-настоящему железные нервы, что в целом оказывает благотворное влияние на здоровье. Они отлично противостоят стрессам и потрясениям, что позволяет им сопротивляться болезням. Глоба считает, что карантин представители этого знака переживут без особых потрясений и потерь.

менее подвержены вирусным заболеваниям, потому что тщательно следят за здоровьем, среди них больше всего почитателей ЗОЖ и противников вредных привычек. Астролог считает, что большинству из них удастся уберечься, они смогут спрятаться.

избегут заражения, благодаря своей осторожности и осмотрительности. Представители этого созвездия предпочитают обходить беды, они как никто другой будут следовать профилактике и гигиене, чтобы избежать заражения. Такое отношение позволяет им повысить продолжительность жизни. Кроме того, они не подвергаются влиянию привычек, подтачивающих иммунную систему.