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Новости » Общество » Три знака зодиака, которым не страшен коронавирус, назвал Павел Глоба

Три знака зодиака, которым не страшен коронавирус, назвал Павел Глоба

Три знака зодиака, которым не страшен коронавирус, назвал Павел Глоба

Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиакального круга, которые наименее подвержены эпидемиям и инфекционным заболеваниям, в том числе коронавирусу, не сходящему с первых полос передовиц.

Так, издание 5-tv передает медицинский астрологический прогноз Павла Глобы, согласно которому у Раков, Стрельцов и Козерогов самые низкие шансы подцепить инфекционное заболевание.

обладают, как правило, железобетонным иммунитетом. Кроме того, у них по-настоящему железные нервы, что в целом оказывает благотворное влияние на здоровье. Они отлично противостоят стрессам и потрясениям, что позволяет им сопротивляться болезням. Глоба считает, что карантин представители этого знака переживут без особых потрясений и потерь.

менее подвержены вирусным заболеваниям, потому что тщательно следят за здоровьем, среди них больше всего почитателей ЗОЖ и противников вредных привычек. Астролог считает, что большинству из них удастся уберечься, они смогут спрятаться.

избегут заражения, благодаря своей осторожности и осмотрительности. Представители этого созвездия предпочитают обходить беды, они как никто другой будут следовать профилактике и гигиене, чтобы избежать заражения. Такое отношение позволяет им повысить продолжительность жизни. Кроме того, они не подвергаются влиянию привычек, подтачивающих иммунную систему.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 23:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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