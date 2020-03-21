ТТП: 3 миллиона российских предпринимателей могут разориться из-за пандемии

Если в России затянется негативная экономическая ситуация, связанная с коронавирусом, то около трех миллионов предпринимателей в России могут прекратить свою деятельность.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на заявление вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТТП) Елены Дыбовой. По ее данным, каждое третье предприятие малого бизнеса в сложившейся ситуации может продержаться только еще один квартал.

При этом, как отмечает Дыбова, половина владельцев бизнеса признаются, что после прекращения деятельности не смогут открыть новое дело в ближайшее время.

«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру — около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы», — заявила вице-президент ТТП.

Кроме того, по ее мнению, потерять работу рискуют более 8,6 млн человек, что резко повысит процент безработицы в стране. В связи с этим Дыбова призвала власти страны принять меры для сохранения основной части бизнеса, что является важной задачей для России.

Напомним, что по данным на 20 марта число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось в России с 199 до 253. Уже начавшиеся в стране карантинные мероприятия вкупе с падением курса рубля оказывают негативное влияние на экономику страны.

Однако, как сообщало ИА Newstes, Центробанк перед этими трудностями не дрогнул — 20 марта на заседании руководства ЦБ было решено оставить значение ключевой ставки на прежнем уровне 6%. Одновременно был объявлен целый пакет мер по поддержанию банковской системы.