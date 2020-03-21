Турция приостановила авиасообщение еще с 46 странами

Турция расширила число стран, с которыми она приостанавливает авиасообщение из-за пандемии коронавируса, РФ среди них нет, говорится в сообщении Главного управления гражданской авиации страны.

Ранее Турция ввела приостановила авиасообщение и ввела запрет на въезд из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Ирака, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Республики Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швейцарии, Швеции. Как сообщило ранее посольство РФ в Анкаре, иностранцам, побывавшим в этих странах в течение последних 14 дней, отказывается во въезде в Турцию.