Показать меню
Актуально
Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео) Центробанк сохранил ключевую ставку Центробанк сохранил ключевую ставку Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok В Москве за сутки зарегистрировали 33 новых случая В Москве за сутки зарегистрировали 33 новых случая коронавируса На Херсонщине трагически погиб полицейский (фото) На Херсонщине трагически погиб полицейский (фото) Кремль не планирует переводить сотрудников на "удаленку" Кремль не планирует переводить сотрудников на "удаленку" За Россией признали особый путь в выходе из кризиса За Россией признали особый путь в выходе из кризиса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса Лимонова похоронили Лимонова похоронили Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических частей Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+ Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+
Новости » В мире » Турция приостановила авиасообщение еще с 46 странами

Турция приостановила авиасообщение еще с 46 странами

Турция приостановила авиасообщение еще с 46 странами
Турция расширила число стран, с которыми она приостанавливает авиасообщение из-за пандемии коронавируса, РФ среди них нет, говорится в сообщении Главного управления гражданской авиации страны.

Ранее Турция ввела приостановила авиасообщение и ввела запрет на въезд из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Ирака, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Республики Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швейцарии, Швеции. Как сообщило ранее посольство РФ в Анкаре, иностранцам, побывавшим в этих странах в течение последних 14 дней, отказывается во въезде в Турцию.


Материалы по теме:

Россиян предупредили о вспышке гепатита А в 20 странах Евросоюза
"Молочные" штрафы в ЕС составят 818 млн евро
Россия ограничит авиасообщение с ЕС из-за коронавируса
Кувейт приостановил авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Добавлено: 21 мар 2020 в 17:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

20 мар 21:35Политика
Литовская Республика подписала несколько соглашений о поставках медицинских средств индивидуальной защиты для медучреждений. Прибытие партий ожидается в ближайшее время, сообщает далее..
Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

21 мар 01:49Украина
В связи с распространением COVID-19 в Украине в субботу, 21 марта, могут ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в далее..
Центробанк сохранил ключевую ставку

Центробанк сохранил ключевую ставку

20 мар 20:14Экономика
Банк России на заседании в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне в 6% годовых, хотя в повестку регулятора на фоне пандемии коронавируса, обвала цен на далее..
Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

20 мар 21:14Экономика
© AP Photo / Matthew BrownАгентство Bloomberg сообщило о нежелании России "сдаваться" в нефтяной войне с Саудовской Аравией. В эфире радио Sputnik политолог, экономист Александр далее..
Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

21 мар 02:21Политика
Об опасности глобальной пандемии человечество предупреждали, и не раз. В 2009 году аналитический центр ЦРУ выпустил доклад о глобальных тенденциях до 2025 года, в котором далее..
Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

21 мар 01:35Шоу-бизнес
Видеохостинг TikTok набирает популярность среди подростков, а теперь и у их родителей, потому что последние пали под натиском первых, присоединившись к повальному увлечению. далее..



Лента новостей
«Это не Татьяна!» – сильно располневшую Догилеву не узнали поклонники

Северная Македония вступила в НАТО

МВФ предсказал тяжелые последствия пандемии коронавируса

Лунный день сегодня 21 марта 2020 года

В российском регионе начали бороться с коронавирусом колокольным звоном

Людмила Артемьева впервые появилась в Сети после ухода из "Сватов"

Порнозвезда пожаловалась на избившего ее до полусмерти порноактера

Эстония смягчит запрет на передвижения в Латвию

Упавший ковш парализовал 30-летнюю ассистентку на съемках сериала «Бэтвумен»

ЦИК утвердил порядок голосования по Конституции на участках за рубежом

В Белгороде решили защищаться от коронавируса колокольным звоном

Далай-лама находится на карантине

Силуанов рассказал о росте ВВП в январе — феврале 2020 года

Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу COVID-19 в Украине

Итальянский врач предостерег молодых людей от коронавируса

Джейсон Уолш: что мы знаем о голливудском фитнес-тренере, с которым работают Ирина Шейк, Брэдли

Лукашенко: Россия согласилась на условия Минска по поставкам нефти

Лукашенко сообщил о реакции России на предложения Белоруссии по нефти

Ученые положили конец спекуляциям о происхождении коронавируса

Малышева объяснила рекордное распространение коронавируса в Италии

Приштина отменила стопроцентные пошлины на сырье из Сербии

Дэвид Хокни нарисовал нарциссы на айпаде и послал в музеи

Последние новости
Возил туристов за границу: против инфицированного COVID-19 украинца открыли уголовное производство Возил туристов за границу: против инфицированного COVID-19 украинца открыли уголовное производство Турция приостановила авиасообщение еще с 46 странами Турция приостановила авиасообщение еще с 46 странами Актер из "Ходячих мертвецов" вспомнил слова Хершела про изоляцию Актер из "Ходячих мертвецов" вспомнил слова Хершела про изоляцию «Евровидение» отменят «Евровидение» отменят Президент Казахстана наградил Лаврова орденом "Барыс" І степени Президент Казахстана наградил Лаврова орденом "Барыс" І степени Российский канал отказался наказать критиковавшую поправки в Конституцию ведущую Российский канал отказался наказать критиковавшую поправки в Конституцию ведущую Wanted: мармеладный скраб и не только в коллекции Acqua di Parma и La DoubleJ Wanted: мармеладный скраб и не только в коллекции Acqua di Parma и La DoubleJ В Подмосковье число случаев коронавируса выросло в два раза В Подмосковье число случаев коронавируса выросло в два раза Медучреждениям России предписано срочно зарегистрировать всех сотрудников Медучреждениям России предписано срочно зарегистрировать всех сотрудников Заболевшая Наталья Бочкарева призналась, что находится на карантине Заболевшая Наталья Бочкарева призналась, что находится на карантине Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"