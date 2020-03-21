У сотрудника аппарата вице-президента США обнаружили коронавирус

Майк ПенсФото: Alex Brandon / AP

Коронавирус обнаружили у одного из сотрудников аппарата вице-президента США Майка Пенса. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает РИА Новости.

Отмечается, что ни сам Пенс, ни президент США Дональд Трамп тесных прямых контактов с этим человеком не имели. На данный момент устанавливаются все личности тех, с кем контактировал зараженный.

Ранее коронавирус обнаружили у двух участников конференции влиятельной лоббистской организации «Американо-израильский комитет по общественным связям» (AIPAC), в которой принимал участие Пенс. Помимо него, на мероприятии были госсекретарь Майк Помпео, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл, миллиардер Майк Блумберг и десятки конгрессменов.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, заражены более 275 тысяч человек. Из них более 11 тысяч умерли, более 88 тысяч — вылечились.