Ученые КБР создали антисептик, который может защитить от коронавируса

Ученые Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий (ПМиАТ) Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) разработали полимерные антисептики, способные защитить от коронавируса, сообщает пресс-служба вуза.

"Технология производства полимерных антисептиков, разработанная Центром ПМиАТ, запатентована. В лабораторных условиях доказаны антисептические свойства и отсутствие токсичности данного полимера, для человеческого организма он полностью безвреден", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пятницу сотрудники Центра провели первую фазу профилактической санобработки в стенах КБГУ.

"Полимерная природа антисептиков обеспечивает длительный эффект защиты поверхностей от различных грибков и микробов, поэтому в первую очередь вещество было решено наносить на ручки дверей, поручни и кнопки лифта в университете", - уточняет пресс-служба.