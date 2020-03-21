Ученые положили конец спекуляциям о происхождении коронавируса

Международная научная группа сняла все спекуляции по поводу происхождения нового коронавируса SARS-CoV-2. Ученые заявляют, что ответственный за вспышку инфекционного заболевания COVID-19 не был создан искусственно в лабораторных условиях. Таким образом, рассыпается в пух и прах теория «всемирного заговора».

Первый автор исследования из Научно-исследовательского института Скриппса – Кристиан Андерсен (Kristian Andersen) сказал, что при сравнении доступных данных о последовательностях генома известных штаммов коронавируса удалось твердо определиться - SARS-CoV-2 возник в естественных условиях, в результате процессов, к которым человек не имеет отношения.

Ученые также выдвинули два сценария происхождения SARS-CoV-2.

– вирус развился до нынешнего «агрессивного» состояния, поражая животных. И уже потом попал в человеческий организм.

– вирус попал в организм человека от животного, и уже там мутировал до «злобного» состояния.

Полную статью со всеми выкладками можно прочитать в журнале Nature Medicine, передает Вести.ру.