В Астрахани директор школы похитила полмиллиона рублей

Директора астраханской школы и ее зама будут судить за мошенничество. С 2016 по 2019 года они получили на руки от образовательного учреждения полмиллиона рублей и распоряжались ими в личных целях.

Следствие выяснило, что директор устроила на работу трех человек, они лишь числились по документам и исправно «получали заработную плату», которую заместитель и директор СОШ №8 забирали себе.

Женщинам грозит до шести лет колонии, а также штраф 80 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Астрахань для рассмотрения его по существу, сообщает интернет-портал Астрахань.