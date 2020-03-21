В Белгороде решили защищаться от коронавируса колокольным звоном

Белгородская митрополия в качестве борьбы с коронавирусом Covid-19 решила применять колокольный звон, который будет звучать по пять раз в день во всех храмах региона.

Как заметили в митрополии, в ситуации с коронавирусом кроме санитарной защиты будут предприняты "меры защиты духовной". "Колокольный звон продолжительностью не более 3 минут будет повторяться в 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 и в 21.00 (по мск) во всех храмах Белгородской области ежедневно", - говорится в сообщении.

Такие меры борьбы с вирусом согласовали епископы Белгородской митрополии, а также поддержал губернатор региона Евгений Савченко. Колокольный звон выбран как дань истории, поскольку во время эпидемий в древней Руси всегда звучали колокола. К крестному ходу в митрополии решили не прибегать из-за высокого скопления людей.

