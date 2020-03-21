В ЦИК рассказали, как проголосовать по поправкам вне участка

Проголосовать по поправкам в Конституцию вне помещения для голосования можно будет на основе письменного или устного обращения в участковую комиссию, а также заявление можно будет подать через портал Госуслуг, следует из порядка подготовки и проведения голосования, принятого на заседании ЦИК в пятницу.

Как следует из документа, заявление на голосование по поправкам вне помещения для голосования можно будет подать в участковую комиссию с 25 марта и до 17 часов дня голосования. Для заявлений, поданных через портал Госуслуг, крайний срок - 16 апреля.