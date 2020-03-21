В ЦИК рассказали о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию

Досрочное голосование по поправке в Конституцию РФ в исключительных случаях, например, для полярников и в труднодоступных местах, возможно провести не раньше 1 апреля, говорится в принятом ЦИК порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

"Избирательная комиссия субъекта РФ вправе разрешить провести голосование отдельных групп участников голосования, включённых в список участников голосования на соответствующем участке для голосования, которые находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (на полярных станциях, в труднодоступных и отдалённых местностях и тому подобное), и в связи с этим невозможно провести голосование по участке... не ранее 1 апреля 2020 года", - отмечается в документе.