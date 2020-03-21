В ДНР заявили об 11 нарушениях перемирия за сутки

Украинские силовики 11 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один человек, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 12 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 11 раз... Ранние получила мирная жительница ", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено семь мин калибром 120 миллиметров. При обстрелах также применялось стрелковое вооружение и гранатометы. В зоне обстрела оказались семь населенных пунктов.