В Доминикане остаются более двух тысяч российских туристов

Российские туристы, а также часть постоянно проживающих в Доминиканской республике россиян продолжают покидать остров на фоне карантина, комендантского часа и угрозы беспорядков, рассказал РИА Новости руководитель отделения посольства РФ в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.

"По нашим приблизительным оценкам, в стране остаются 2,5-3 тысячи человек. Отправка идёт, отправляем не только российских граждан, но и Казахстан, и Украину - тех, кому доступен транзит в свою страну. По последним сведениям туроператоров и авиаперевозчиков рейсы, будут отправляться до 28 марта", - сказал Евдокимов.

По словам дипломата соотечественники крайне обеспокоены обострением внутренней ситуации в стране, так что вылететь в Россию решили и некоторые из постоянно проживающих на острове.

"Предприятия и отели закрыты, все на карантине, персонал оказался на улице, начинаются манифестации и есть угроза беспорядков. В этой связи до 3 апреля уже введен комендантский час с 20.00 до 6.00", - пояснил Михаил Евдокимов.