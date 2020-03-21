В двух районах Смоленской области ввели режим повышенной готовности к пожарам

Режим повышенной готовности введён в двух районах Смоленской области из-за несанкционированного пала сухой растительности на сельскохозяйственных землях, заявили в пресс-службе Рослесхоза. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С целью удержания обстановки под контролем в Починковском и Смоленском районах введён режим повышенной готовности», — заявили в пресс-службе.

В Рослесхозе добавили, что ситуация с тушением палов находится на контроле Главного управления МЧС России по региону.

Ранее глава ведомства Сергей Аноприенко заявил, что Республика Тыва, Иркутская область, Забайкалье и Бурятия должны быть готовы к тушению лесных пожаров уже в апреле.