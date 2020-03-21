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Новости » Экономика » В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии

В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсииСергей МироновФото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению политика, такая мера поможет поддержать платежеспособный спрос на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Кроме того, он предложил снизить нормы начисления социальных страховых взносов для предпринимателей, индексирующих зарплаты своим работникам.

Ранее 21 марта издание The New York Times пришло к выводу, что российская экономика способна выдержать мировой кризис, так как после введения санкций она стала более стрессоустойчивой. По мнению американских журналистов, именно ограничения западных стран и ответные шаги России позволили экономике страны подготовиться к внешним стрессам.

18 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 07:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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