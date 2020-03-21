В Харьковской области ввели режим ЧС

В Харьковской области, где COVID-19 обнаружили у жены замглавы Харьковского облсовета, ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее стало известно об инфицированной коронавирусом 37-летней харьковчанке, десять дней назад вернувшейся из Франции.

По решению комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской облгосадминистрации, режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен на всей территории Харьковской области, включая областной центр, сообщает Телеграм-канал «Харьков1654».

Профильным службам поручили отработать вопрос о полной остановке работы общественного транспорта.

По словам губернатора Харьковщины Алексея Кучера, полиция, медики и объекты инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность Харькова и области, будут работать. Решается вопрос подвоза этих людей к предприятиям и учреждениям.

В случае, если эпидемия коронавируса в Харькове будет усиливаться, то в рамках принятого решения, областные власти смогут быстро принимать управленческие меры, не нарушая прав и свобод населения, а также защищая харьковчан.

Напомним, режим ЧС ввели в Киеве. Кроме столицы такие же меры предприняли в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.