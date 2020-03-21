В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 102 человек

Южная Корея за сутки зарегистрировала 147 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 379 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 8799 человек, скончались уже 102, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Ранее сообщалось о 94 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, теперь до 6 апреля. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия.