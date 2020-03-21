В Киеве введут ограничения на использование общественного транспорта

В Киеве с понедельника, 23 марта, вводятся ограничения на использование общественного транспорта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на телеканал "112 Украина".

Большинству граждан запретят пользоваться общественным транспортом; исключения составят пассажиры, направляющиеся на работу на предприятия, которые "обеспечивают критически важные сферы жизни".

"Это медицинские работники, спасатели, правоохранители, работники сферы ЖКХ, люди, которые работают в продуктовых магазинах и аптеках", – пояснил Кличко.

Украине заразилось уже 29 человек, трое заболевших скончались.

Ранее радио Sputnik сообщило, что трое украинцев скончались от COVID-19 за пределами страны.