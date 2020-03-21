В Крыму зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Крыму. Как сообщает Министерство здравоохранения республики, пациент, ранее прибывший из Франции, был госпитализирован с симптомами ОРВИ с соблюдением всех мер инфекционной безопасности в отдельный бокс и находился на карантине ещё до момента подтверждения инфекции.

В то же время установлено, что заболевший гражданин при пересечении государственной границы Российской Федерации в автомобильном пункте пропуска не сообщил информацию о пребывании в странах, неблагополучных по коронавирусу.

На данный момент больной получает необходимое лечение в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, говорится в комментарии министра здравоохранения республики Игоря Чемоданова. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному, повышенной температуры нет. За контактировавшими с ним лицами установлено медицинское наблюдение, они находятся в изоляции.

В России, по последним данным, выявлено 306 случаев инфицирования.