В Москве закрывают фитнес-центры, аквапарки, бани и бассейны

Фитнес-центры, аквапарки, бани и бассейны Москвы обязаны в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора прекратить пропуск посетителей с 21 марта.

Само распоряжение опубликовано на сайте столичного управления надзорного ведомства. Меры приняты в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача по Москве Елены Андреевой. Они стали реакцией на осложнение эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в столице.

Сообщается , что доступ посетителей в указанные учреждения, а также другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей «вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы» прекращен до особого распоряжения.

«Контроль за исполнением постановления возложен на начальников территориальных отделов управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах», — добавили в управлении.

Ранее ИА Newstes сообщило, что в России за минувшие сутки официально зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом общее число случаев заражения выросло с 253 до 306.