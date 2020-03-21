В Москве закрываются фитнес-центры и бассейны

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Доступ посетителей в московские бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей должен быть закрыт с 21 марта до особого распоряжения. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора в субботу.

Согласно сообщению, такое решение принято из-за осложнения эпидемиологической ситуации по новому коронавирусу в столице и роста числа заболевших. Эти меры должны не допустить дальнейшее распространение инфекции.

Контроль за исполнением этого постановления возложен на начальников территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах. К нарушителям будут применяться меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (КоАП).

В конце декабря прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Экспертами было установлено, что возбудителем этого заболевания стал новый тип коронавируса — COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку этой инфекции пандемией. В мире заражены уже свыше 234 тысяч человек. Число летальных исходов составляет почти десять тысяч.

В России, по последним данным, выявлено 306 случаев инфицирования. Режим повышенной готовности введён на территории всей страны. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения, спортивные и другие массовые мероприятия отменили.

Для предупреждения распространения коронавируса допускать в подведомственные Минкультуры учреждения — кинотеатры, музеи, театры, цирки и филармонии — поручено только посетителей в медицинских масках.

Министерство спорта отменило все международные соревнования на территории страны. Массовые физкультурные мероприятия, включённые в единый календарный план, будут перенесены.

В субботу в СМИ сообщалось о закрытии ряда российских кинотеатров. В некоторых кинозалах действуют ограничения по количеству мест в рамках одного сеанса.