В непростое время. Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте заявил о готовности Москвы поставить Риму средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции, медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом COVID-19 в сопровождении российских специалистов.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.





"В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "Камаза" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил РФ", – говорится в сообщении на сайте президента России.

Владимир Путин также выразил поддержку руководству и народу Италии из-за крайне тяжелой эпидемиологической обстановки в республике. Премьер Италии выразил благодарность России за помощь и поддержку в непростое для его страны время.

сообщило, что в Италии заявили о рекордном количестве жертв COVID-19 за сутки.