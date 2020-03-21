В непростое время. Россия поможет Италии в борьбе с коронавирусом

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"В частности, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе "Камаза" для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования, а также направление бригад российских специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Эти поставки будут осуществляться по линии министерства обороны с задействованием самолетов Воздушно-космических сил РФ", – говорится в сообщении на сайте президента России.
Владимир Путин также выразил поддержку руководству и народу Италии из-за крайне тяжелой эпидемиологической обстановки в республике. Премьер Италии выразил благодарность России за помощь и поддержку в непростое для его страны время.
сообщило, что в Италии заявили о рекордном количестве жертв COVID-19 за сутки.