В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса

Министерство здравоохранения ОАЭ объявило в пятницу вечером о первых двух случаях смерти от коронавируса, гражданин одной из арабских стран в возрасте 78 лет вернулся заболевшим из Европы, проживавший в Эмиратах выходец одной из азиатских стран умер в возрасте 58 лет.

"Два случая смерти заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрированы в ОАЭ. Гражданин одной из арабских стран в возрасте 78 лет приехал из Европы. Очевидно, что причиной его смерти была остановка сердца, которая совпала с его заражением коронавирусом, другой умерший - гражданин одной из азиатских стран, проживает в Эмиратах, 58 лет, который в то же время страдал от других болезней сердца и почек", - цитирует заявление минздрава Эмиратское агентство новостей.

По последним данным минздрава ОАЭ, в стране насчитывается 140 случаев заболевания коронавирусом, среди заболевших оказались и пять россиян, один из которых уже выписался из больницы.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.