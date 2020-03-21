В Подмосковье горит склад алюминиевого завода

В подмосковном Дмитрове загорелся склад алюминиевого завода, площадь пожара достигла 60 тысяч квадратных метров (80% здания).

Как сообщает сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, из-за возгорания уже обрушилась кровля. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Пока о причинах пожара говорить рано, идет активная борьба с огнем — пожару присвоен повышенный ранг опасности.

По началу на месте происшествия работали 14 человек и шесть единиц спецтехники. Однако учитывая опасность пожара силы по его ликвидации быстро увеличивались В настоящий момент в борьбу с огнем вступили 113 человек и 35 единиц техники.

Кроме того, СМИ сообщают о том, что МЧС отправило в Дмитров авиацию и пожарный поезд.