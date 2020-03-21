В России три миллиона предпринимателей рискуют остаться без работы

Порядка трех миллионов предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением нового коронавируса затянется. Об этом рассказали РБК в Торгово-промышленной палате (ТПП).
"Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса", — отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова.
По ее словам, потерять работу могут 8,6 миллиона человек.