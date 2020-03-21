Показать меню
Актуально
Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого «Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный Очереди просто огромные: в Киеве продолжается транспортный коллапс из-за карантина (фото, видео) Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Случайные связи и внебрачные дети Анатолия Журавлева Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста Как благодаря SEO аудиту найти новые возможности для роста продаж Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Аналитики прогнозируют падение цен на нефть до $5 Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и Шнуров написал стихи об эскортницах на карантине и кукарекающем Жириновском Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи Как увеличить видимость интернет-магазина при помощи локального SEO продвижения Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных Россия находится на 5 месте в мире по числу сделанных тестов на коронавирус Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом Сирия попросила снять санкции для борьбы с коронавирусом
Новости » Экономика » В России три миллиона предпринимателей рискуют остаться без работы

В России три миллиона предпринимателей рискуют остаться без работы

В России три миллиона предпринимателей рискуют остаться без работы
Порядка трех миллионов предпринимателей могут прекратить работу, если ситуация с распространением нового коронавируса затянется. Об этом рассказали РБК в Торгово-промышленной палате (ТПП).


"Мы оцениваем сейчас очень высокую цифру — около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса", — отметила вице-президент ТПП Елена Дыбова.

По ее словам, потерять работу могут 8,6 миллиона человек.


Материалы по теме:

ТПП открыла программу по развитию молодежного предпринимательства
Закон о легализации неформально занятых россиян подготовят к концу года
Путин поручил регламентировать работу с обращениями предпринимателей в госорганы
Около 700 человек стали участниками бизнес-форума в Хабаровске
Добавлено: 21 мар 2020 в 04:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

Каннский фестиваль не состоится в мае из-за ситуации с коронавирусом

20 мар 10:35Шоу-бизнес
Каннский кинофестиваль, запланированный на 12-23 мая, не состоится в эти даты из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении в официальном аккаунте фестиваля в далее..
Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

Женский гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года

20 мар 10:14Новости на сегодня
Первая половина марта успешно пройдена. Но что готовит представительницам Зодиака вторая? Женский гороскоп расскажет об опасностях и возможностях этого периода, а также подскажет, далее..
«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

20 мар 10:06Главные новости
Екатерина ДиденкоФото: @didenko.katerina«Аптечная» блогерша Екатерина Диденко пожаловалась на травлю из-за съемок в телешоу «На самом деле» на Первом канале. О своей ситуации далее..
Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

Жириновский предложил Лукашенко выпить на границе: По 50 г водки и зубровки

20 мар 10:49Политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский пригласил президента Белоруссии Александра Лукашенко выпить с ним на белорусско-российской границе. Об этом российский политик написал в далее..
Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

Порядок госзакупок лекарств временно скорректируют из-за коронавируса

20 мар 10:00Экономика
Правительство России в связи с распространением коронавируса планирует временно отменить правило "третий лишний" для госзакупок ряда лекарств и медицинских изделий, а также далее..
Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач

Инфицированных коронавирусом в Украине может быть гораздо больше, чем говорит власть, — врач

20 мар 08:28Украина
Количество инфицированных коронавирусом в Украине может быть значительно больше, чем об этом говорит официальная статистика. Такое мнение высказала в эфире одного из телеканалов далее..



Лента новостей
Российскую экономику посчитали способной выдержать мировой кризис

В Бразилии ожидают нулевой рост экономики в 2020 году из-за COVID-19

«Евровидение» потребовало написать для следующего конкурса новые песни

Тина Канделаки: «Это не муж меня мотивирует, а я его»

Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

Бекмамбетов переснял эпизод фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

В Доминикане остаются более двух тысяч российских туристов

ВОЗ посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет для борьбы с коронавирусом

Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

Путин провел телефонный разговор с Асадом

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих

Российская инфекционист скрыла поездку в Европу и заразилась коронавирусом

NYT: Благодаря санкциям Россия лучше переживет шок от коронавируса

13-летняя Сури Круз становится копией своего отца Тома: новое фото

Россиянкам предложили сексуальные развлечения на время карантина

Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+

Играющий за Украину африканец порадовался, что не москаль

Токаев надеется на положительный итог голосования по Конституции в РФ

Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических частей

В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса

NYT объяснила, почему Россия сможет выдержать экономический кризис

Выезд из Украины в ЕС закрыт не для всех: на кого не распространяются ограничения

Последние новости
Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 102 человек В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 102 человек Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино Пандемия коронавируса разорила индустрию музыки и кино Премия "Звезда Театрала" учредила номинацию за лучший онлайн-проект Премия "Звезда Театрала" учредила номинацию за лучший онлайн-проект «Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки «Холостяк» Антон Криворотов узнал неприятное прошлое своей фаворитки В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть С нарушителями карантина во Франции перестали церемониться С нарушителями карантина во Франции перестали церемониться Новолуние в марте 2020 года Новолуние в марте 2020 года Побочный эффект: в Литве первой жертвой коронавируса станет русская пресса Побочный эффект: в Литве первой жертвой коронавируса станет русская пресса В России три миллиона предпринимателей рискуют остаться без работы В России три миллиона предпринимателей рискуют остаться без работы Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев на родину Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев на родину
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"