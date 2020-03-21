В России за сутки выявили еще 54 инфицированных Covid-2019

За сутки в России зарегистрированы еще 54 случая заражения коронавирусом Covid-2019. Всего заболевших на данный момент 253 человека. Как и прежде, большинство из них приходится на Москву.

Согласно данным оперативного штаба, в столице опасную инфекцию нашли у 33 человек, в Якутии – у шестерых. В Санкт-Петербурге и Самарской области зарегистрированы по четыре инфицированных, в Кировской области – 2, в Новосибирской – 2, еще по одному заболевшему приходится на Подмосковье, Тюменскую и Ульяновскую области.

До сих пор в России не зафиксировано ни одного летального исхода от последствий коронавирусной инфекции.