Показать меню
Актуально
Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео) Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok В Подмосковье горит склад алюминиевого завода В Подмосковье горит склад алюминиевого завода Лимонова похоронили Лимонова похоронили Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, Ксения Собчак – Тине Канделаки: «Продавать маски за тысячу, говоря, что их не купить в аптеке, – верх цинизма» За Россией признали особый путь в выходе из кризиса За Россией признали особый путь в выходе из кризиса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса В ОАЭ зарегистрировали первые случаи смерти от коронавируса Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических Минобороны России завершило переоснащение топогеодезических частей Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+ Сечин рассказал о выгодах для США от действия ОПЕК+ Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев Токаев попросил Путина помочь с возвращением казахстанцев на родину ВОЗ посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет для ВОЗ посоветовала отказаться от алкоголя и сигарет для борьбы с коронавирусом
Новости » Россия » В российском регионе разбился вертолет

В российском регионе разбился вертолет

В российском регионе разбился вертолетФото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский вертолет Bell 206В-III разбился в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом в субботу, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Крушение произошло в районе мыса Константиновского. Пилот воздушного судна погиб. Находившаяся на борту пассажирка выжила, в настоящее время силами авиаотряда доставляют в Нарьян-Мар.

Другие подробности инцидента не приводятся, о его причинах также не сообщается.

В феврале в Ярославской области разбился вертолет, на борту которого находился владелец сети охотничьих магазинов и популярный оружейный блогер Андрей Шелестов. Шелестов был доставлен в переславскую ЦРБ, у него диагностировали травму ноги.


Материалы по теме:

Разбился вертолет с российским блогером
В Татарстане разбился Вертолет Bell-407, пилот погиб
В Забайкалье пропал вертолет
В Турции разбился вертолет с военным руководством
Добавлено: 21 мар 2020 в 20:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации еще в трех областях (видео)

21 мар 01:49Украина
В связи с распространением COVID-19 в Украине в субботу, 21 марта, могут ввести режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в далее..
Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

Литва получит миллионы медицинских масок от оскорблённого ею Китая

20 мар 21:35Политика
Литовская Республика подписала несколько соглашений о поставках медицинских средств индивидуальной защиты для медучреждений. Прибытие партий ожидается в ближайшее время, сообщает далее..
Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

Политолог оценил положения России и Саудовской Аравии в споре о нефти

20 мар 21:14Экономика
© AP Photo / Matthew BrownАгентство Bloomberg сообщило о нежелании России "сдаваться" в нефтяной войне с Саудовской Аравией. В эфире радио Sputnik политолог, экономист Александр далее..
Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

Le Figaro: ЦРУ предупреждало о коронавирусной пандемии еще в 2009 году

21 мар 02:21Политика
Об опасности глобальной пандемии человечество предупреждали, и не раз. В 2009 году аналитический центр ЦРУ выпустил доклад о глобальных тенденциях до 2025 года, в котором далее..
Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

Танцуй, мама: Дженнифер Лопес, Джессика Альба, Виктория Бекхэм и другие поддержали увлечение своих детей TikTok

21 мар 01:35Шоу-бизнес
Видеохостинг TikTok набирает популярность среди подростков, а теперь и у их родителей, потому что последние пали под натиском первых, присоединившись к повальному увлечению. далее..
В Подмосковье горит склад алюминиевого завода

В Подмосковье горит склад алюминиевого завода

21 мар 11:14Россия
В подмосковном Дмитрове загорелся склад алюминиевого завода, площадь пожара достигла 60 тысяч квадратных метров (80% здания). Как сообщает сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС, далее..



Лента новостей
В Киеве введут ограничения на использование общественного транспорта

Депутаты Госдумы поддержали дополнительную индексацию пенсий и зарплат

Пожар в на алюминиевом заводе в подмосковном Дмитрове локализован

Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей

В правительстве порассуждали об увольнениях из-за коронавируса

Объявлена официальная причина смерти Эдуарда Лимонова

Кинодайджест: от новых сериалов до бесплатных подписок (и немножко о коронавирусе, конечно)

В Харьковской области ввели режим ЧС

Все услуги для самоизолированных россиян собрали на одном сайте

Возил туристов за границу: против инфицированного COVID-19 украинца открыли уголовное производство

Турция приостановила авиасообщение еще с 46 странами

Актер из "Ходячих мертвецов" вспомнил слова Хершела про изоляцию

«Евровидение» отменят

Президент Казахстана наградил Лаврова орденом "Барыс" І степени

Российский канал отказался наказать критиковавшую поправки в Конституцию ведущую

Wanted: мармеладный скраб и не только в коллекции Acqua di Parma и La DoubleJ

В Подмосковье число случаев коронавируса выросло в два раза

Медучреждениям России предписано срочно зарегистрировать всех сотрудников

Заболевшая Наталья Бочкарева призналась, что находится на карантине

Кремль оценил сообщение о делегации США на 75-летии Победы

СМИ: в США вынашивают планы альянса с саудитами против России

Мишустин заявил о конкурентоспособности российской нефтяной отрасли

Последние новости
СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом СМИ: заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассталась с бойфрендом Назван самый отвратительный фильм года Назван самый отвратительный фильм года Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти Россия и Белоруссия обсудили договоренности по нефти В российском регионе разбился вертолет В российском регионе разбился вертолет Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии Румас положительно оценил транзит через Россию граждан Белоруссии Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного Бузова расцеловала добывшего туалетную бумагу возлюбленного В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан лидер исламистов В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан лидер исламистов Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса Грузия ввела чрезвычайное положение из-за вспышки коронавируса Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках Европейские министры принесли присягу в масках и перчатках Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть поклонник: отношения участников на шоу Ангарская с Птахой ненавидят друг друга, а у Бардо есть поклонник: отношения участников на шоу «Последний герой» ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию ЦИК утвердил вид бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"