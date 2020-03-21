В США готовы снизить добычу нефти вместе с Россией и Саудовской Аравией

В Соединенных Штатах могут снизить добычу нефти, чтобы выйти из кризиса, если также поступят Саудовская Аравия и Россия. Как сообщает Bloomberg, об этом заявил уполномоченный Железнодорожной комиссии Техаса Райан Ситтон. Штат является одним из главных добывающих регионов страны.

«Техас может снизить добычу на 10%, если Саудовская Аравия сделает такое же сокращение от допандемического уровня производства и Россия согласится пойти тем же путем», — сказал Райан Ситтон. Как отмечает ведущий корреспондент по энергетике агентства Жавье Блас, Железнодорожная комиссия штата регулирует нефтегазодобычу в Техасе, устанавливая нормирование рабочих графиков. Таким образом орган может ограничивать производство. Если сокращение произойдет, то это будет первое за последние 50 лет снижение добычи в Техасе. И, возможно, наилучшим решением, так как нынешняя цена нефти марки WTI не покрывает даже операционных затрат на существующие скважины во всех регионах США и составляет $ 23 за баррель.

Операционные расходы компаний в разных нефтедобывающих бассейнах США на каждый баррель.

Ранее президент США заявил о том, что он готов в нужное время вмешаться в разрешение нефтяного кризиса между Саудовской Аравией и Россией. Как сообщает Reuters, Вашингтон намерен отправить в Эр-Рияд высокопоставленного чиновника министерства энергетики, чтобы убедить королевство не увеличивать добычу. Об этом же написала властям Саудовской Аравии и группа сенаторов США.

В то же время, как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, Россия не будет уступать шантажу Саудовской Аравии, но согласна на свой прежний вариант сделки ОПЕК+: сохранить предыдущие уровни добычи до июня.

Напомним, что ОПЕК+ не продлил сделку о сокращении добычи, многие страны заявили о значительном росте добычи с апреля, а Саудовская Аравия — о значительных скидках для покупателей. В результате нефтяные котировки рухнули ниже $ 30 за баррель.