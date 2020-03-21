В США захотели объединиться с Саудовской Аравией ради контроля цен на нефть

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Чиновники Министерства энергетики США убеждают Белый дом в необходимости объединиться с Саудовской Аравией для контроля над мировыми ценами на нефть. Это выяснила газета The Wall Street Journal, передает ТАСС.

Сторонники такого плана рассчитывают на стабилизацию цен на нефть и предотвращение их обвала. В Минэнерго США считают, что после прекращения сделки ОПЕК+ Эр-Рияд способен покинуть нефтяной картель и пойти на сближение с Вашингтоном, теряя налаженные связи с Москвой.

Уточняется, что руководство Минэнерго еще окончательно не утвердило этот замысел, концепция союза саудитам также не доводилась.

19 марта президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок. Он заявил, что США вступят в войну в «подходящее время». «У нас большая власть над ситуацией, мы пытаемся найти что-то вроде золотой середины», — рассказал президент, комментируя возможность влияния на мировой рынок нефти. Американская нефтяная индустрия, которая во многом представляет собой низкомаржинальный сланцевый сегмент, серьезно страдает от обвала цен на нефть.

Обвал цен на нефть начался в марте на фоне выхода России и Саудовской Аравии из соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти и начале полномасштабной ценовой войны. Вторым отягощающим фактором для нефти стало снижение спроса на сырье на фоне эпидемии коронавируса и остановки предприятий.

18 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика быстро адаптировалась к новой реальности благодаря плавающему курсу рубля. Она добавила, что такой подход смягчает воздействие внешних шоков.

Российское правительство предприняло оперативные действия, направленные на поддержку экономики. В частности, создан финансовый резерв в размере 300 миллиардов рублей и гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, а также объявлены налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса в ряде отраслей. ЦБ объявил о дополнительной продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.