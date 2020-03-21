В Татарстане ликвидировали ячейку «Нурджулар», задержан лидер исламистов

Очередная ячейка международной исламистской организации ликвидирована в Татарстане. Сотрудники Управления ФСБ, республиканского МВД и подразделений Росгвардии пресекли деятельность лидеров региональной группы запрещенной в России «Нурджулар».

С 2015 года указанными лицами проводились конспиративные собрания и осуществлялась вербовка новых адептов, пояснили ИА Newstes в пресс-службе УФСБ. 18 марта 2020 года в рамках возбужденного УФСБ уголовного дела по ч.1 ст. 282.2 УК России («Организация деятельности экстремистской организации») силами межведомственной оперативно-следственной группы единовременно были проведены обыски по четырем адресам, используемым лидером группы и его пособниками. Изъято 17 экземпляров печатных изданий, внесенных в федеральный перечень экстремистских материалов, а также рукописные материалы и электронные носители информации, содержащие сведения об организационной структуре, основных направлениях деятельности и составе группы.

Лидер экстремистской ячейки заключен под стражу сроком на два месяца.





Как сообщало ИА Newstes , одним из проводников «Нурджулар» является турецкий проповедник-эмигрант Фетхуллах Гюлен, который во многом превзошел основателя «Нурджулар» Саида Нурси (1978−1960). Несмотря на то, что после событий 2016 года между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Гюленом идет противостояние, Турция по-прежнему использует созданную Гюленом модель «мягкой силы», привлекая на свою сторону научную и вузовскую интеллигенцию, журналистов, разного рода общественных деятелей, в особенности из числа местных националистов в республиках Поволжья, Северного Кавказа и в Крыму. В России движение «Нурджулар» запрещено с 2008 года.