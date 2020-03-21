Валерий Комиссаров ответил на нападки соседей из-за строительства хостелов для гастарбайтеров

Жители одного из микрорайонов Москвы упрекнули Валерия Комиссарова в незаконной вырубке вековых деревьев ради постройки хостелов для гастарбайтеров. На телеведущего даже написали заявление в полицию. В беседе со «СтарХитом» создатель популярных реалити-шоу ответил на нападки соседей по земельным участкам.

Сейчас жизнь Валерия Комиссарова, создателя проектов «Дом-2», «Моя семья», «Окна» неотрывно связана с новым реалити-шоу «Битва престолов». По скандальности оно уже составляет конкуренцию прошлым программам — недавно продюсер за хамское поведение выгнал оттуда ведущую — блогера Инстасамку, а также обнародовал ее порно-видео. А на днях и сам попал в неоднозначную ситуацию. Жители микрорайона Ухтомский, что на востоке столицы, заявили на Комиссарова в полицию — мол, тот незаконно вырубает лес по соседству с их домами, и строит хостелы для гастарбайтеров. Они просят власть призвать телеведущего к ответственности, остановить беспредел и нецелевое использование территории и спасти вековые деревья. «СтарХит» обратился за комментариями к Комиссарову, который был удивлен подобными высказываниями соседей, а также к его представителю.

«Участки, о которых идет речь, Валерий Яковлевич абсолютно законно выиграл на аукционе на инвестиционном портале города Москвы, как и другие люди, — рассказал «СтарХиту» помощник Комиссарова Владислав Ивакин. — Все претензии — это обыкновенные дрязги, всегда находится тот, кто недоволен тем, что убирают свалку по соседству. Никакими водоохранными или зелеными зонами его земли не обременены, поэтому мы ничего не вырубаем, максимум — вывозим мусор с территории. К примеру, с одного из владений убрали тонны бетона».

Валерий Комиссаров с позором выгнал Инстасамку из «Битвы престолов» и лишил ее гонорара

Кроме того, при подобном аукционе потенциальным владельцам земли необходимо четко обозначить, с какой целью они планируют использовать территорию. При любом последующем нарушении — лишают аренды. Все задокументировано и общедоступно на сайте департамента имущества Москвы. «Условия заключаемого договора очень жесткие, — продолжает представитель Комиссарова. — Нужно за год построить дом, провести коммуникации и сдать его. Если не закончить вовремя, даются еще полгода, и при неблагоприятном исходе участок изымается. Естественно, никакие хостелы там возводить нельзя. Валерий Яковлевич вкладывается в обычные жилые дома — для своих родных. У него большая семья, мама-долгожитель, шестеро детей — каждому он хотел бы в будущем оставить свой угол. К примеру, в одноэтажном здании, построенном на улице Третьего Интернационала, 4, расположены кухня, столовая, спортзал и четыре комнаты. Хостел в этой зоне элементарно нельзя ввести в эксплуатацию».

Все проблемы с местными жителями Комиссаров урегулировал — участковому уже предоставлены необходимые документы, проведена проверка. А также на собственные средства собирается заасфальтировать дорогу, которая ведет к владениям, построить детскую площадку, провести озеленение и высадить деревья на месте бывших свалок.

Фото: Anatoly Lomokhov / Legion-Media, личный архив

