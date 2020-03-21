Вашингтон обвинил Москву во враждебных действиях в сфере энергетики

Соединенные Штаты обвинили Россию во враждебных действиях в энергетической сфере. В пресс-релизе по итогам брифинга госдепартамента США говорится, что Вашингтон считает Москву «враждебным игроком». Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом в Госдепартаменте отказались комментировать возможность введения санкций против Москвы в связи с ситуацией на рынке нефти.

Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Министерство энергетики США убеждает Белый дом сформировать альянс с Саудовской Аравией с целью регулирования мировых цен на нефть, что может привести к выходу королевства из состава ОПЕК.

По данным издания, администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает введение новых санкций в отношении России.

Цены на нефть упали 9 марта на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших ограничениях по добыче нефти. Вслед за нефтью обрушился и курс рубля. Ситуация осложнилась тем, что ВОЗ признала пандемией вспышку коронавируса нового типа.