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Новости » Политика » Ватикан отпустил грехи всем заболевшим коронавирусом и медработникам

Ватикан отпустил грехи всем заболевшим коронавирусом и медработникам

Ватикан отпустил грехи всем заболевшим коронавирусом и медработникам

Католическая церковь в пятницу, 20 марта, объявила о «даре специальных индульгенций», которые будут предоставлены «верующим, страдающим от болезни коронавируса» нового типа (Covid-19), а также медицинским работникам, членам их семей и всем кто заботится о больных, «в том числе посредством молитвы».

Как сообщил портал Vatican News, решение отпустить грехи вышеперечисленным категориям граждан было принято Верховным трибуналом Апостольской пенитенциарии, одним из трёх трибуналов Римской курии (главный орган Святого престола). Объявляя о принятии декрета об индульгенции, Трибунал пенитенциарии отметил, что в «настоящий момент, когда всему человечеству угрожает невидимая и коварная болезнь», каждый день «отмечен мучительными страхами, все новыми неопределённостями», и, особенно, «физическими и моральными страданиями».

«Все, кто страдает из-за Covid-19, именно в тайне этого страдания могут снова открыть для себя искупительное страдание Христа», — говорится в документе Ватикана.

В декрете подчёркивается, что для получения индульгенции не обязательно идти в церковь: «Индульгенция предоставляется заразившимся коронавирусом верующим, если, обладая духом, отделённым от любого греха, они духовно объединяются через средства массовой информации для празднования Святой Мессы, чтения Розария, благочестивой практики Крестного Пути и других форм служения, или, по крайней мере, будут повторять Символ веры, Молитву Господню и благочестивое обращение к Пресвятой Деве Марии».

В Ватикане, как и в Италии, действует строжайший режим карантина. Ранее Святой престол объявил, что даже пасхальные пройдут без участия верующих. Карантинные меры будут действовать в Ватикане как минимум до 3 апреля.

19 марта стало известно, что в Италии в результате заражения коронавирусной инфекцией скончалось уже больше людей, чем в Китае, который стал эпицентром распространения заболевания в глобальном масштабе.

Согласно последним данным, число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 47 021, умерли 4032 человека.


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Добавлено: 21 мар 2020 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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