Власти США считают, что Россия ведет враждебные действия в сфере энергетики

Госдепартамент США заявил, что Россия предпринимает враждебные меры в сфере энергетики. Об этом сообщает ТАСС.





Так как ситуация на рынке нефти складывается очень печально для России, США могут ввести санкции для стабилизации цены на нефть. Но официальный представитель Госдепартамента США высокого ранга отказывается комментировать вопросы, касающиеся санкций.





Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин оценил отношения между США и Россией, как нечто среднее “между двойкой и тройкой” по пятибалльной шкале.