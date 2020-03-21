Волонтеры против коронавируса: в России стартовала масштабная акция #МыВместе

Фото: мывместе2020.рф





21 марта в рамках акции #МыВместе открылся агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помогать другим в период непростой ситуации с коронавирусом. На сайте мывместе2020.рф можно предложить свою помощь, стать волонтером, а также узнать полезные новости.

Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки ситуации с коронавирусом. Крупные компании организуют горячие линии, предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения.

На мывместе2020.рф все это собрано вместе и разбито на тематические блоки с информацией, как и где можно воспользоваться описанными услугами. Кроме этого, сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках.

Ранее Общероссийский народный фронт совместно со Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" и Ассоциацией волонтерских центров объявили об открытии добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в бытовых вопросах, например, покупки еды и лекарств, выносе мусора.

Специальный сайт, запущенный Правительством России для информирования о ситуации с коронавирусом в стране - стопкоронавирус.рф



