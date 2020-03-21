Все услуги для самоизолированных россиян собрали на одном сайте

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Российские компании предоставили бесплатный доступ для граждан, которые оказались на карантине. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Образовательный и развлекательный контент размещен на сайте доступенвсем.рф.

На портале собраны все материалы, которые помогут россиянам провести время в самоизоляции с пользой. Так, школьники и студенты смогут учиться в виртуальных классах и слушать лекции известных преподавателей. В открытом доступе также находятся русская и зарубежная классика и современная литература, курсы по самообразованию и саморазвитию. Через портал возможен и просмотр фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Гражданам также будут доступны дистанционные консультации врачей.

В настоящее время к сервису подключились около 100 компаний и ресурсов, в их числе — «Яндекс», Mail.ru, 1С, сервисы Сбербанка, онлайн кинотеатры, в том числе Okko, магазины электронных книг, обучающие и игровые порталы. На сайте доступны следующие разделы: «Образование», «Книги», «Журналы», «Новости», «Кино», «Музыка», «Доставка», «Платежи», «ТВ», «Услуги», «Связь».

Ранее в марте Сбербанк и Okko запустили проект «Искусство онлайн», который поможет россиянам скрасить время в самоизоляции — на период карантина из-за коронавируса на одном ресурсе будут собраны спектакли, концерты, виртуальные экскурсии и другой интересный видеоконтент.

По данным на 21 марта, в России выявлено 306 случаев заражения коронавирусом. В связи с его распространением все субъекты России перешли в режим повышенной готовности. Наиболее жесткие меры приняты в Москве, где зафиксировано наибольшее число инфицированных. Столичные власти приняли решение на три недели закрыть государственные школы и ограничить численность участников массовых мероприятий.