Wanted: мармеладный скраб и не только в коллекции Acqua di Parma и La DoubleJ

В рубрике Wanted мы делимся новинками из мира красоты, которые хочется заполучить прямо сейчас. Сегодня в нашем вишлисте — коллаборация молодого миланского бренда одежды La DoubleJ и парфюмерного дома Acqua di Parma. В нее вошли ароматы-бестселлеры, мармеладный скраб для тела и лосьон в ярких сине-желтых упаковках.

Творения марки La DoubleJ легко узнать по уникальным винтажным принтам — рисункам, найденным в историческом архиве итальянских тканей. Теперь этот узор в сине-желтом исполнении украсил бьюти-продукты новой коллекции парфюмерного дома Acqua di Parma.





Эссенции ароматов Arancia di Capri, Fico di Amalfi и Mirto di Panarea, любимцы среди поклонников Acqua di Parma, облачились в яркую летнюю упаковку.

В линию также вошли лосьон, свечи и мармеладный скраб для тела, который больше похож на бабушкино фруктовое варенье.





Коллекция ароматов Blu Mediterraneo By La DoubleJ

Набор состоит из коллекции бестселлеров бренда в линейке Blu Mediterraneo, облаченной в коробку, украшенную талантливой художницей JJ Martin (она владелица бренда La DoubleJ).

Цитрусовый Arancia di Capri с сицилийским мандарином, апельсином, лимоном и бергамотом, древесный Bergamotto di Calabria с инжиром, кедром и бергамотом, свежий Fico di Amalfi с грейпфрутом и танжерином и цветочный Mirto di Panarea с жасмином, розой и черной смородиной вышли в практичном формате роликовой туалетной воды.

Малютки по 10 миллилитров удобно носить — такие поместятся даже в самую миниатюрную сумку от Jacquemus.





Скраб для тела Blu Mediterraneo By La DoubleJ

Нежный скраб — словно варенье из свежих фруктов, только что собранных в итальянских садах где-нибудь на Сицилии.

Новинка вышла с тремя ароматами: Fico di Amalfi, Mirto di Panarea и Arancia di Capri. В составе — масла, которые бережно увлажняют кожу, а в качестве скрабирующих частиц используются гранулы тростникового сахара, смешанные с семенами жожоба и апельсиновой кожурой. Они делают кожу гладкой, очищая ее от загрязнений и омертвевших клеток.





Баночка, сделанная из переработанного пластика, и верхняя упаковка украшены жизнерадостным декором. Такую красоту точно не захочется прятать в шкафчиках в ванной комнате!





Лосьон для тела Blu Mediterraneo By La DoubleJ

Нанесение этого лосьона подобно бризу синего моря, который ласкает кожу. У него удобный дозатор, благодаря которому увлажняющая формула распыляется по всему телу всего одним жестом.





Обогащенный миндальным и оливковым маслами, а также маслом гранатовой косточки, он мгновенно впитывается в кожу, придавая ей нежность и бархатистость.

Лосьон для тела тоже вышел с тремя ароматами Arancia di Capri, Mirto di Panarea и Fico di Amalfi. Новинка представлена как в классическом объеме (75 миллилитров), так и в большой упаковке в 150 миллилитров.



























