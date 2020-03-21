Заболевшая Наталья Бочкарева призналась, что находится на карантине

39-летняя актриса Наталья Бочкарева расстроила своих поклонников. Звезда ситкома "Счастливы вместе" призналась, что заболела.

На своей странице в инстаграме Наталья Бочарева сделала селфи, сделанное в пижаме. Лежащая в постели актриса поведала о своем здоровье.



"Болеть весной, ужасно грустно, за окном Солнце, а ты валяешься... Всем здоровья,хорошего настроения не смотря ни на что", - написала Наталья Бочкарева.

Свой пост известная артистка сопроводила хэштегами #весна и #жизньнакарантине. При этом звезда не стала уточнять, чем именно она заболела.

"Никогда бы не подумала, что настанет такое время, когда, глядя на прекрасную погоду за окном, придётся сидеть дома и не просто не ехать на работу, по делам либо же погулять, к примеру, в парке, а вынуждено придумывать себе занятия в закрытой квартире", - призналась актриса.

Незадолго до этого звезда высказалась о пандемии коронавируса. По ее словам, сейчас главное - понять и принять это время, которое нам дали, чтобы побыть изолированными от привычной ежедневной суеты и переосмыслить свою собственную жизнь.

В прошлом году в сети вызвала бурное обсуждение новость о том, что 39-летнюю звезду сериала "Счастливы вместе" якобы задержали в Москве с запрещенными веществами, которые она спрятала в нижнем белье. Однако в этом году в отношении Натальи Бочкаревой было прекращено уголовное дело.

Прокуратура и органы дознания поддержали прекращение уголовного преследования Натальи Бочкаревой.

По словам следователя, актриса смогла загладить свою вину "путем неоднократных переводов в благотворительный фонд Евгения Воскресенского, который занимается помощью детям

"Бочкарева еще на стадии следствия сама заявила ходатайство о прекращении дела и назначении ей штрафа. И следствие с ним согласилось, потому что она ранее не судима, вину признала, характеризуется положительно, а преступление относится к категории небольшой тяжести", - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Как писал NEWSTES, ранее мокрая Наталья Бочкарева снялась совершенно голой.