Захарова трогательно поздравила Сергея Лаврова с 70-летием

Сегодня, 21 марта глава МИД России Сергей Лавров отмечает юбилей. Главному российскому дипломату исполнилось 70 лет.

Среди поздравлений от многочисленных коллег поступило и поздравление от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В своем аккаунте в Instagram Мария Захарова с теплыми словами благодарности обратилась к своему наставнику:





Особенно символично в таком контексте выглядит смайлик, который использовала Захарова вместо цифры, указывающей возраст Сергея Лаврова.

Сегодня, 21 марта президент России Владимир Путин присвоил Сергею Лаврову звание Героя труда. Лавров занимает пост министра иностранных дел России уже 16 лет.