22 марта — День Балтийского моря

Решение о ежегодном праздновании Дня Балтийского моря (Baltic Sea Day) было принято в 1986 году на 17-м заседании Хельсинкской Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама эта конвенция, и потому, что сегодня отмечается еще одна важная экологическая дата — Всемирный день водных ресурсов.

История возникновения и развития самого Балтийского моря, расположенного в северной Европе и принадлежащего бассейну Атлантического океана, началась при отступлении последнего Валдайского ледника примерно 15 тысяч лет назад, когда край ледника протягивался вдоль южной границы.

Его размеры были огромны — толщина достигала более километра, и когда он отступал, то на своём пути сглаживал возвышенности, царапая твёрдые породы и захватывая с собой массу рыхлого материала, щебня и валунов.

При этом лёд превращался в огромные массы воды, уровень океана повышался, и появилась серия предледниковых озер. По мере отступления ледника эти озёра соединились в единое Балтийское ледниковое озеро.

С глубокой древности и до 18 века Балтийское море называли в России «Варяжским морем». Его средняя глубина составляет примерно 51 метр, а наибольшая — 470 метров.

Сегодня Балтийское море — важнейший транспортный коридор, связывающий Россию, Европу и Азию. Оно омывает берега России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии.

В последние годы экологи утверждают, что этот водный коридор завален мусором и остро нуждается в очистке. Именно для привлечения внимания общественности к вопросам сохранения экологии этого важного природного объекта планеты, и был учрежден День Балтийского моря, когда во многих странах уже традиционно проходят различные научно-просветительские и экологические мероприятия.

Так, в России празднование Дня Балтийского моря проходит в Санкт-Петербурге, где организаторами и инициаторами проведения праздника выступают общественные экологические организации при активной поддержке представителей власти и бизнеса. Помимо традиционных международных видеоконференций, выставок, конкурсов школьных и студенческих работ, посвященных экологическим проблемам Балтийского моря, здесь проводится и Международный экологический форум с одноимённым названием — «День Балтийского моря», где проходят серьёзные обсуждения проблем этого региона, поиск путей их решения, обмен опытом представителей разных стран.